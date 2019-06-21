"Всех на яму": сеть высмеяла "братскую любовь" россиян к Донбассу

В так называемой Донецкой народной республике оккупационные власти уже свыше двух месяцев не платят работникам местной железной дороги зарплату.

"Люди жалуются в интернете. А какое-то х***о из Москвы им пишет в группу вот такие сообщения. Мол, за ваше нытье вас всех на яму надо", – отметил в Twitter блогер Денис Казанский.

"Братская любовь россиян к Донбассу – она такая", – добавил он.

На соответствующее отношение российских граждан к жителям оккупированного региона отреагировали пользователи сети.

"‏Животные... Что с них возьмешь?" – пишет Николай.

"‏Настоящий московский террор, все как вата любит", – заявил Вася Задунайский.

"‏Ну им из Москвы виднее, "не спорь быдло, слушай что старший брат тебе говорит", – резюмировал Соняшник.

В так называемой Донецкой народной республике оккупационные власти уже свыше двух месяцев не платят работникам местной железной дороги зарплату

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".

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