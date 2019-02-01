Всего 5%: Европу разгромили за санкции против России

Сегодня Европа и США используют всего 5-10% от потенциала санкций против России. Причина в том, что цивилизованный мир ментально и морально не готов к полноценной войне с РФ.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он подчеркнул, что именно поэтому украинские партнеры любой ценой избегают развития событий в сторону военного обострения.

"Ведь большинство этих людей знают и понимают те риски, которые грозят цивилизации как таковой. И лишний раз дергать этого "русского медведя" у них нет желания", – пояснил Тука.

Вместе с тем, он считает, что политико-экономические санкции все равно нужно усиливать. Дело в том, что существует огромное количество болевых точек экономики России, на которые мировая общественность может влиять очень эффективно.

"Сейчас США объявили, что готовят очередной пакет санкций, который будет "очень-очень". Ну, поживем – увидим", – подвел итог чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Cовет министров иностранных дел Eвросоюза одобрил введение новых санкций против России. Уже стало известно, кто попадет под их удар.

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