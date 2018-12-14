"Всегда не хватает денег": у Путина ответили на ультиматум Кадырова

В Кремле, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о недостаточном финансировании республики, заявили, что денег всегда не хватает.

"Это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, в первую очередь, по вопросу финансирования регионов необходимо обращаться к правительству.

"Но вместе с тем главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов", – резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Рамзан Кадыров и Владимир Путин РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кадыров заявил, что Чечня могла бы достигнуть большего, если бы ему выделили больше денег и "не мешали". Таким образом он отреагировал на отчет Счетной палаты касательно эффективности исполнения федеральной целевой программы по развитию Северного Кавказа.

Глава Чечни упрекнул российское правительство за то, что оно сократило выделение средств на регион. "Нам тогда дали 75 млрд рублей (31,4 млрд гривен), говорят, восстановили каркасы – запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?" – выразил негодование он.