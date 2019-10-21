"Давайте поспорим?" Милованов подогрел скандал вокруг закрытия табачного завода

Работающие в Украине табачные компании шантажируют правительство угрозами закрыть бизнес, потому что хотят для себя лучших условий.

Об этом Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в комментариях на Facebook. По его словам, компании находятся в своем праве, однако "их поведение некорректно".

Тимофей Милованов a7d.com.ua

Отвечая на сообщение пользователя о возможном закрытии ряда крупных табачных компаний, Милованов предложил поспорить на то, что закрытие не состоится. По его словам, на то он готов поставить любую сумму.

"А давайте поспорим, что они не закроются? На любую сумму. Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний. Украина не исключение", — уверен Милованов.

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По словам чиновника, компании просто шантажируют правительство. При этом он объяснил мотивы бизнеса "желанием лучших условий".

"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса. Это их право, но поведение немного некорректно. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят "оставьте статус-кво", – подчеркивает политик.

facebook.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что 11 октября компания British American Tobacco в знак протеста остановила производственные процессы на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Представители компании отметили, что причиной остановки стал принятый с поправками Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

В British American Tobacco предупредили, что на таких условиях компания будет вынуждена сократить производство вместе с работниками.

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