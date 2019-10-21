Главная Новости
21 октября • обновлено в 12:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Давайте поспорим?" Милованов подогрел скандал вокруг закрытия табачного завода

1.5т Читать материал на украинском

Работающие в Украине табачные компании шантажируют правительство угрозами закрыть бизнес, потому что хотят для себя лучших условий.

Об этом Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в комментариях на Facebook. По его словам, компании находятся в своем праве, однако "их поведение некорректно".

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

a7d.com.ua

Новости
Мировые табачные гиганты могут закрыть заводы в Украине из-за нового закона

Отвечая на сообщение пользователя о возможном закрытии ряда крупных табачных компаний, Милованов предложил поспорить на то, что закрытие не состоится. По его словам, на то он готов поставить любую сумму.

"А давайте поспорим, что они не закроются? На любую сумму. Все инвесторы знают методы борьбы табачных компаний. Украина не исключение", — уверен Милованов.

"Давайте поспорим?" Милованов подогрел скандал вокруг закрытия табачного завода

facebook.com

По словам чиновника, компании просто шантажируют правительство. При этом он объяснил мотивы бизнеса "желанием лучших условий".

"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса. Это их право, но поведение немного некорректно. Вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и серьезно решить проблему контрафакта и теневого рынка, табачные компании говорят "оставьте статус-кво", – подчеркивает политик.

"Давайте поспорим?" Милованов подогрел скандал вокруг закрытия табачного завода

facebook.com

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что 11 октября компания British American Tobacco в знак протеста остановила производственные процессы на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

  • Представители компании отметили, что причиной остановки стал принятый с поправками Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

  • В British American Tobacco предупредили, что на таких условиях компания будет вынуждена сократить производство вместе с работниками.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
налоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
2
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel