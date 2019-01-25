''Все выжмут и бросят'': в ''ЛНР'' террористы угробили флагман металлургии

На территории оккупированной территории Луганской области "Алчевский металлургический комбинат" оказался на грани полной остановки из-за полнейшего вымывания финансовых средств.

На ситуацию уже обратили внимание сами террористы, которые обвиняют в неэффективном управлении российский ставленников в "ЛНР". На ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Бандиты продолжают уничтожать захваченную промышленность Донбасса. Теперь авария на Алчевском меткомбинате. Вот так выжмут все ресурсы из украденных производств — и бросят. А помните, как в 2014 году эти же люди рассказывали, как Запад хочет закрыть наши заводы и шахты?" — написал он в Twitter.

Блогер также привел скриншот обсуждения, где террористы сами признали полный провал промышленности на захваченный территориях. Отмечается, что на заводы из-за нехватки денег не поставляют жизненно-необходимые расходные материалы. Речь идет в основном об огнеупорах, которые необходимы для периодических проведений ремонтов сталь-ковшей, разлив-машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Макеевский металлургический завод работает лишь на 20% мощности. Аналогичная ситуация и на Алчевском меткомбинате – до войны выпускали 8 млн тонн чугуна и стали в год, а в 2018-м — 1,5 млн тонн.

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