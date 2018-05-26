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"Все ушло на мост": в Крыму показали, как "ремонтируют" дороги

7.9тЧитать новость на украинском

В оккупированном Крыму на одной из улиц города Керчь засыпали ямы на дорогах панцирями рапанов.

"Вот в Керчи начали ремонтировать дороги, ямочно-рапанный метод!" – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

Пользователи сети также высмеяли "ремонт дорог" на оккупированном полуострове.

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Twitter RoksolanaToday&Крым

"‏Это уже закончили ремонтировать, весь асфальт ушел на мост", – отметил Кленовый сектор.

"Острые края ракушек вполне себе могут проткнуть не очень толстую шину. Гениально", – подчеркнул Dmitriy Katsapov.

"Раньше из них делали сувениры, теперь продавать некому!" – резюмировал lembergcontrol.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в оккупированном Крыму состоялась церемония открытия Керченского моста.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Крымский мостНовости Крыма
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