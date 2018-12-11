Субсидии урежут, а платежки за газ вырастут в разы: что предлагают в Кабмине

В Украине вскоре могут урезать субсидии, а платежки за газ без счетчиков вырастут более чем в два раза. Соответствующее предложение разработало профильное министерство, документ разместили на официальном сайте ведомства.

Главная причина: украинцы специально не ставят счетчики на газ, так как действующие нормативы занижены. Платить без прибора учета им выгоднее. В то же время для субсидиантов в Кабмине предлагают наоборот – снизить нормативы. В результате украинцам с льготами придется либо экономить, либо платить больше.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине предлагают пересмотреть нормативы на коммуналку.

Что и как хотят изменить

Украинцы недоплачивают за голубое топливо примерно 2,6 млрд грн, подсчитали в Ассоциации газового рынка. Мол, сейчас, если есть горячее водоснабжение, на человека по норме выделяют 3,3 кубометра газа. На самом деле реальное потребление – 7,24 кубометра. Если нет счетчика, платить нужно по нормативу. А учитывая, что норматив якобы занижен, устанавливать счетчики просто невыгодно.

На данный момент, по данным Минэнерго, в Украине каждая четвертая квартира – без счетчика на газ. А из тех, что уже установили приборы учета, 3,3 млн семей не меняют старые приборы. То есть в результате из 13,1 млн потребителей только у 8 млн стоят счетчики, которые не нуждаются в замене.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине нормативы потребления действительно не соответствуют фактическим расходам. Ранее в Кабмине уже регистрировали документ, который предполагал повышение стандартов. В новой редакции постановления чиновники пошли дальше – решили затронуть и субсидиантов.

Сколько заплатим за газ в январе без счетчика:

Сейчас: 28,2 грн на человека

Предлагают: 75,2 грн на человека

Указанные цифры касаются квартир, в которых не установлены счетчики на газ. Так, действующую норму (3,3 куба на человека) заменят таким образом, что зависимо от месяца сумма в платежках будет меняться. При наличии горячего водоснабжения с апреля по сентябрь норма составит 5,8 куб. м, с октября по март – 8,8 куб. м.

"...позволяют себе нерационально потреблять этот вид энергоносителя, а именно обогревают жилые помещения с помощью газовых плит и газовых духовых шкафов", – говорится в документе.

В результате тех, кто не установит счетчик или откажется его заменять, накажут гривней. Зимой им придется платить в 2,6 раза больше, чем сейчас. "Бытовые потребители, квартиры, которые не оборудованы счетчиками газа, позволяют себе нерационально потреблять этот вид энергоносителя, а именно обогревают жилые помещения с помощью газовых плит и газовых духовых шкафов. В результате таких действий в течение отопительного периода 2017/2018 года потребление природного газа увеличилось на 17%. Кроме того, отсутствие 100% учета природного газа в бытовых потребителей содержит риски совершения коррупционных правонарушений", - говорится в документе.

Почему субсидиантам придется платить больше

Если разработанное постановление примут, то платить больше придется не только украинцам без счетчиков, но и субсидиантам. Как известно, коммунальная скидка предоставляется на норматив социального потребления. Если тратить меньше этой нормы, то в следующем году сэкономленные деньги можно будет получить "на руки".

В Кабмине предлагают сократить нормативы сразу на газ, тепло и воду. К примеру, сейчас на отопление одного квадрата субсидиантам выделяют 4,5 кубометра газа. На дом площадью 60 кв.м – 270 куб. м газа в месяц. Новая норма – 4 кубометра на квадрат и 240 на дом с указанной площадью. Если тратить по старой норме, то субсидиантам придется по полной цене доплачивать 256,5 грн в месяц.

Также хотят снизить норму и на централизованное отопление. Сейчас – 0,0431 Гкал на квадратный метр (зависимо от региона и сезона используется коэффициент). В Минэнерго предлагают норматив сократить до 0,0388 Гкал на квадрат. Так, на квартиру площадью 60 кв. м на данный момент выделяется 2,6 Гкал (без учета коэффициента). По новым нормам на эту же площадь субсидия покроет всего 2,3 Гкал. За "лишние" 0,3 Гкал, если не сократить потребление, придется заплатить самостоятельно. В Киеве такой объем тепла на данный момент стоит 395 грн.

Но и на этом новшества не заканчиваются. Норматив на воду хотят сократить с 2,4 до 2 кубометров на человека. Для семьи из трех человек, если не сократить потребление, самостоятельно придется платить за 1,2 кубометра холодной воды. В среднем, зависимо от предприятия, такой объем воды обойдется в 20 грн.

Стоит отметить, что такое предложение Минэнерго накануне монетизации субсидий может привести к тому, что украинцы смогут меньше "заработать" за счет экономии коммунальных услуг. Правда, и в "Нафтогазе", и в профильной комиссии соглашаются: нормативы для субсидиантов действительно завышены. Более того, на данный момент семьи с субсидиями тратят газа примерно в 1,8 раза больше, чем семьи без скидок. С одной стороны, сокращение нормативов будет стимулировать к экономии, а с другой – позволит меньше денег потратить из бюджета на выплату коммунальных скидок.