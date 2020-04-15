Все сгнило на грядках: украинцы не увидят летом дешевых продуктов из-за карантина

В Украине из-за карантиннных мер, вследствие которых были закрыты оптовые рынки, может вскоре наступить дефицит продуктов.

Как сообщают "Вести.ua", фермеры потеряли надежду на заработок в 2020 году: в результате овощи сгнили в посадках, а украинцы уже через пару месяцев столкнутся с дефицитом продуктов.

Как отмечается в статье, катализатором фермерского кризиса стало закрытие оптового рынка "Неждана" в Больших Копанях в Херсонской области. Этот рынок является узловым для производителей сельскохозяйственной продукции, перекупщиков, а также торговых сетей. Тут продают свой товар мелкие фермеры практически из всех регионов Украины.

Рынки в Украине закрыли на время карантина

Как рассказал фермер Сергей Хлань, для многих мелких фермеров первый проданный урожай является залогом последующих: невозможность продать тепличные капусту и редис ударит по перспективам выращивания огурцов и помидоров. По его словам, часть фермеров не пойдет на риск, без поддержки извне они не осилят выращивание нового урожая.

"Фермеры вряд ли будут закладывать второй урожай. Думаю, что не рискнут снятся, да и убытки от первого не позволяют это сделать", - рассказал Хлань.

Фермеры уверены, что закрытие рынка приведет к тому, что управлять ценами будут владельцы торговых сетей. В отсутствии конкурентов в виде рынков, цены на огурцы и помидоры в супермаркетах не снизятся даже в июне при явном снижении спроса.

Хлань считает, что самый большой удар получили мелкие фермеры, их продукцию не увидят украинцы.

"Думаю, всю продукцию просто выбросят. Из-за закрытия рынка они получили серьезнейший материальный и психологический удар. Крупные фермеры напрямую работают с торговыми сетями, у них проблем нет. Мелкие же зависят от перекупщиков, у которых есть транспорт и связи", - заявил Хлань.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

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