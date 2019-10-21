Все счета "Укргаздобычи" арестованы: в чем причина

Суд арестовал банковские счета АО "Укргаздобыча" из-за попытки взыскания спорного долга финансовой компанией "Фингрупп Фактор".

Об этом enkorr сообщили контрагенты госкомпании, не имеющие возможности осуществить оплату по терм-контрактам. Отмечается, что свои решением суд осложнил отгрузки топлива производства Шебелинского завода и сжиженного газа других газоперерабатывающих заводов.

В УГД изданию подтвердили, что с прошлой недели счета действительно арестованы.

"Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат", — сообщили в госкомпании.

"Укргаздобыча" capital.ua

Напомним:

10 октября компания публично призвала правительство и президента проверить действия сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и не допустить незаконное взыскание с госкомпании в пользу ООО "ФК "Фингрупп Фактор" более 215 млн грн.

В 2013 году "Укргаздобыча" привлекала у "Дельта Банка" кредит 150 млн грн. Тело кредита вместе с процентами погашено в августе 2017 г., когда банк уже находился в управлении ФГВФЛ.

Однако несмотря на это, "Дельта Банк" заявил новый иск, в котором просил взыскать с "Укргаздобычи" по этому же кредитному договору 215 млн грн. Этот вновь возникший долг впоследствии был передан ООО "ФК "Фингрупп Фактор" с дисконтом в почти 70%.

Между "Дельта Банком" и финансовой компанией был заключен договор об уступке права требования, согласно условиям которого к "ФК "Фингрупп Фактор" переходят права требования по кредитному договору.

"Такие действия должностных лиц Фонда гарантирования вкладов в очередной раз вызвали удвоение суммы иска, в результате чего из государства в пользу частной структуры уже в ближайшие дни может быть незаконно взыскана сумма более 215 млн грн — средства, которые могут быть направлены на уплату налогов или выплату государству дивидендов", — говорилось в обращении "Укргаздобычи" к президенту и Кабинету Министров.

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