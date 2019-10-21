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21 октября • обновлено в 17:16
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Все счета "Укргаздобычи" арестованы: в чем причина

1.4т Читать материал на украинском

Суд арестовал банковские счета АО "Укргаздобыча" из-за попытки взыскания спорного долга финансовой компанией "Фингрупп Фактор".

Об этом enkorr сообщили контрагенты госкомпании, не имеющие возможности осуществить оплату по терм-контрактам. Отмечается, что свои решением суд осложнил отгрузки топлива производства Шебелинского завода и сжиженного газа других газоперерабатывающих заводов.

В УГД изданию подтвердили, что с прошлой недели счета действительно арестованы.

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"Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске ранее на сайте. Нормально грузить продукцию не можем, отгрузки осуществляются только на основании ранее полученных предоплат", — сообщили в госкомпании.

"Укргаздобыча"

"Укргаздобыча"

capital.ua

Напомним:

  • 10 октября компания публично призвала правительство и президента проверить действия сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и не допустить незаконное взыскание с госкомпании в пользу ООО "ФК "Фингрупп Фактор" более 215 млн грн.

  • В 2013 году "Укргаздобыча" привлекала у "Дельта Банка" кредит 150 млн грн. Тело кредита вместе с процентами погашено в августе 2017 г., когда банк уже находился в управлении ФГВФЛ.

  • Однако несмотря на это, "Дельта Банк" заявил новый иск, в котором просил взыскать с "Укргаздобычи" по этому же кредитному договору 215 млн грн. Этот вновь возникший долг впоследствии был передан ООО "ФК "Фингрупп Фактор" с дисконтом в почти 70%.

  • Между "Дельта Банком" и финансовой компанией был заключен договор об уступке права требования, согласно условиям которого к "ФК "Фингрупп Фактор" переходят права требования по кредитному договору.

  • "Такие действия должностных лиц Фонда гарантирования вкладов в очередной раз вызвали удвоение суммы иска, в результате чего из государства в пользу частной структуры уже в ближайшие дни может быть незаконно взыскана сумма более 215 млн грн — средства, которые могут быть направлены на уплату налогов или выплату государству дивидендов", — говорилось в обращении "Укргаздобычи" к президенту и Кабинету Министров.

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Место
Украина
Тег
Укргазвидобування
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