''Все равно построим!'' В ЕС разозлились из-за газопровода Путина

В Австрии заявили, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет закончен в срок, несмотря на влияние поправок в Газовую директиву ЕС.

Такое заявление сделал глава нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, передает ТАСС. По его словам, на данном этапе "Газпром" и его европейские партнеры рассматривают различные сценарии развития событий

"Сейчас мы только обмениваемся мнениями о различных сценариях развития событий. Но только тогда, когда финальный текст (Газовой директивы. - Ред.) будет для нас доступен, мы сможем уже более интенсивно говорить о том, какие действия с нашей стороны потребуются", - сказал он.

"На настоящий момент оценки таковы, что мы закончим проект по графику. Вся политическая дискуссия, которая касается реализации проекта, не является для меня приоритетной. Мы получили разрешения на строительство, и там, где мы их получили, мы строим", - отметил Зеле.

По словам главы австрийской компании, он обсуждал эту тему с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером на недавней встрече в Москве. Зеле добавил, что для инвесторов "не очень приятно то, что у проекта меняется правовая ситуация".

"И тут возникает вопрос о том, насколько эта директива будет иметь обратную силу, потому что все разрешения, которые мы получили, действуют на старых правовых основаниях. Так что в значительной степени это будет вопрос в юридической плоскости", - пояснил он.

Как сообщалось, Газовая директива Европейского Союза с поправками будет применяться к российскому газопроводу в обход Украины "Северный поток-2".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.