"Мастера крутили у виска": для экс-премьера Медведева построили шикарную дачу

Журналисты обнаружили, что имение на 27 га в Астраханской области на двух островах принадлежит бывшему премьеру России и другу президента Владимира Путина Дмитрию Медведеву.

Об этом говорится в расследовании "Проекта".

Дачу обнаружили еще в 2012 году, но тогда СМИ предполагали, что там будет отдыхать президент России Владимир Путин. До того как имение отдали для Медведева, это была туристическая база "Лотос", но с 2010 года ее застройкой активно занимались фирмы-прокладки астраханского депутата.

По словам журналистов, куратором строительства был бывший одноклассник Дмитрия Медведева – президент федерации гребли России Евгений Архипов. На даче есть бассейн на 50 м, тренажерный зал, баня, два спальных корпуса, центральный корпус с роялем, кухня "семи народов мира" с полным набором техники, кинотеатр 5d и 8 домов для гостей.

Как утверждается в расследовании, все строилось под рост Медведева. "Иногда доходило до смешного. Мастера крутили у виска, когда им выдавали критерии. "Ну кто в таком умывальнике умываться будет? Ну какие 650 см? Ну 800 то же должно быть", – рассказал расследователям один из бывших строителей.

Местные жители рассказали, что Медведев приезжает на дачу два-три раза в год. В это время усиливается охрана, а от селян даже требуют не выпускать коров из хлевов, чтобы те "не бродили и не гадили".

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Станислава Белковского, алкогольная зависимость бывшего премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева стала одной из причин его отставки.

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