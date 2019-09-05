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5 сентября • обновлено в 15:12
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"Все по русским методичкам": сеть высмеяла пропаганду "ДНР" об Украине

2.2т Читать материал на украинском

В оккупированной Горловке на местном телеканале распространяют информацию про разрушенный мост в Полтавской области.

"Это очень смешно. В городе тотальная разруха, стоят заводы, дорог практически нет, денег на ремонт нет, но людям по ТВ показывают полтавское село", – написал в Twitter блогер Денис Казанский.

Пользователи сети также резко отреагировали на действия пропагандистов.

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"Все по русским методичкам", – заявил N1CK1409.

"А что им еще показывать? Ж*пу, которая вокруг творится?" – отметил Ivan.

"Это доказывает, что в этой недореспублике нет независимых СМИ, потому что независимые СМИ поднимают проблемы только своей страны, для того, чтобы жизнь людей становилось лучше", – резюмировал Serge Gothier.

Cеть высмеяла пропаганду

Cеть высмеяла пропаганду "ДНР" об Украине

Twitter Денис Казанский

В оккупированной Горловке распространяют информацию про разрушенный мост в Полтавской области

В оккупированной Горловке распространяют информацию про разрушенный мост в Полтавской области

Twitter Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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филипп филипыч
филипп филипыч
что вокруг творится они своими глазами увидят. а вот что в украине творится показывают для того что бы люди понимали что там тоже самое)
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
филипп филипыч, Когда орки презжают на большую Украину за денежкой, они от тоски аж скулят. Так все плохо в Украине.
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