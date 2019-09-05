"Все по русским методичкам": сеть высмеяла пропаганду "ДНР" об Украине

В оккупированной Горловке на местном телеканале распространяют информацию про разрушенный мост в Полтавской области.

"Это очень смешно. В городе тотальная разруха, стоят заводы, дорог практически нет, денег на ремонт нет, но людям по ТВ показывают полтавское село", – написал в Twitter блогер Денис Казанский.

Пользователи сети также резко отреагировали на действия пропагандистов.

"Все по русским методичкам", – заявил N1CK1409.

"А что им еще показывать? Ж*пу, которая вокруг творится?" – отметил Ivan.

"Это доказывает, что в этой недореспублике нет независимых СМИ, потому что независимые СМИ поднимают проблемы только своей страны, для того, чтобы жизнь людей становилось лучше", – резюмировал Serge Gothier.

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В оккупированной Горловке распространяют информацию про разрушенный мост в Полтавской области Twitter Денис Казанский

В Горловке на местном телеканале рассказывают про разрушенный мост в Полтавской области. Это очень смешно. В городе тотальная разруха, стоят заводы, дорог практически нет, денег на ремонт нет, но людям по ТВ показывают полтавское село. pic.twitter.com/Sv6H42o658 — Денис Казанський (@den_kazansky) September 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".

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