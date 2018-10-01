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МирСпорт

''Людей нет'': в Крыму остановили работу паромной переправы

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В понедельник, 1 октября, для большегрузов массой от 3,5 тонн в 00:00 было открыто движение по Крымскому мосту в связи с чем паромная переправа полностью прекратила свою работу.

Об этом "Крыминформу" сообщил генеральный директор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков. Он отметил, что на переправах нет ни людей, ни транспорта.

"Работа переправы приостановлена полностью в связи с отсутствием загрузки. Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов – ничего нет. Грузовики полностью отсутствуют, нет ни одного грузовика", - заявил он.

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По его словам, сейчас паромы работают только на линии порта Кавказ – Рыбный порт. Они занимаются транспортировкой опасных грузов – морским путем в Крым в основном перевозятся бензовозы с топливом для автозаправочных станций на полуострове. Движение такого транспорта по Крымскому мосту пока не согласовано. "Бензовозы на мост пока не идут, инфраструктура не готова", - добавил Волков.

Он также отметил, что владельцы компаний уже ищут покупателей паромов, так как заниматься этим бизнесом с сегодняшнего дня стало невыгодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября Россия пошла на кардинальные меры для защиты Крымского моста.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
УкраинаРоссияКрымКрымский мост
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Livesey David
Livesey David
Заголовок: ''Людей нет'': в Крыму остановили работу паромной переправы Статья: В понедельник, 1 октября, для большегрузов массой от 3,5 тонн в 00:00 было открыто движение по Крымскому мосту в связи с чем паромная переправа полностью прекратила свою работу.
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Ебанутое рагульё: переправу закрыли, потому что открыли грузовое движение по мосту. Не благодарите убогие
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Собаки долаялись.Каpаван пpишел.
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