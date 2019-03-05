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/Новости экономики

"Все останемся без работы": в Крыму забили тревогу из-за России

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В аннексированном Крыму местные жители забили тревогу из-за запрета Государственной думой России хостелов в многоквартирных домах. Соответствующая инициатива серьезно ударит по туристическому бизнесу на территории оккупированного полуострова.

"Второе чтение закона Хованской о запрете оказания в жилом доме гостинничных услуг – решение принято! Практические единогласно. Завтра третье чтение и мы все останемся без работы", – приводит слова крымчанки Натальи Кириченко блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Курортный погост. В РФ скоро запретят вот эти все ваши коечки сдавать!" – подчеркнула блогер.

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"И это уже не камни… Глыбы, пики, вершины и все на головы", – пишет Serge N.

"Дальше шаурмятину и беляшатину запретят – во цирк будет", – резюмировал Василий Бандерштатов.

"Все останемся без работы": в Крыму забили тревогу из-за России

Как сообщал OBOZREVATEL, в России законопроект о хостелах приняли в основном, втором чтении 5 марта. Инициатива предполагает внесение поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ "Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением".

Авторы законопроекта утверждали, что новая норма потребует от владельцев хостелов и апарт-отелей лишь перевода квартиры, в которой расположен хостел, в разряд нежилого помещения. Однако по факту тогда мини-гостиницы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом расположены магазины

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Северг Олег
Северг Олег
Всё правильно делают - клоповники и шарашки нужно зарывать. Украина кончилась и пора бардак и мусор выметать Это при хохлах было гуляй - поле и махновщина,. Россия порядок наведёт.
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