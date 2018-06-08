"Все нужно упрощать": Колесников озвучил рецепт развития экономики в Украине

Для развития экономики Украине необходима децентрализация и детенизация капитала.

Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока", премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников на своей странице в Facebook.

"Сейчас ведется очень много дискуссий на тему того, нужно ли Украине кого-то копировать или же лучше идти своим путем. Не нужно изобретать велосипед. Капитализму, в современном понимании этого слова, уже более 250 лет. Нужно всего лишь взять лучшие рецепты и применить их у в нашей стране", - отметил он.

"Если говорить об экономике, то нам нужна децентрализация и детенизация капитала. Власть должна показать, что она избавилась от всех лишних расходов и обратиться к бизнесу, с предложением полностью выйти из "тени". Для этого есть аргументы", - заявил Колесников.

Политик отметил, что "было бы хорошо все это узаконить новой Конституцией и идти вперед".

"Все нужно упрощать. Обычный планшет в руках позволяет управлять экономикой страны", - добавил он.