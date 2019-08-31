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Все из-за Крыма: в США заявили о новом ударе по России

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США могут ужесточить санкции против России, введенные из-за аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Такое заявление в Варшаве в субботу, 31 августа, после встречи с политиками из Польши и Украины сделал министр энергетики США Рик Перри, пишет Reuters.

"Вашингтон, скорее всего, продолжит усиливать санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году", – отметил он.

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Рик Перри заявил об ужесточении санкций против России

Рик Перри заявил об ужесточении санкций против России

Отметим, против Кремля выступил также и президент Польши Анджей Дуда, который провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, прибывшим в Варшаву, где проходят мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

В США заявили об ужесточении санкций против России

В США заявили об ужесточении санкций против России

Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Рик Перри Анджей Дуда Владимир Зеленский
Место
США
Тег
санкции
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