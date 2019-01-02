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Все должны оформить новые договоры: в Украине запустили рынок электроэнергии 

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В Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код, написала на своей странице в соцсети глава профильной комиссии Оксана Кривенко.

Так, по закону, потребители обязаны подписать договора о предоставлении услуг по распределению электрической энергии с оператором системы распределения (распределительной компанией) и о поставки электроэнергии с выбранным поставщиком.

Рынок электроэнергии

Рынок электроэнергии

pixabay.com

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"Для первичного перехода от старого поставщика к вновь поставщика и распределительной компании не нужно обращаться к ним, ведь будет применяться процедура присоединения к договорам о поставках и распределении", – пишет Кривенко.

После заключения договоров с распределительными компаниями старые договоры о пользовании электрической энергией (для населения) и поставки электроэнергии будут действовать только в части задолженности или переплаты.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
коммунальные услугитарифыНКРЭКУ
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Ахлы,за что вас бог карает? Где нагрешили?
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Салтыченко ЩЕДРИК
Салтыченко ЩЕДРИК
Люди добрые, может я идиот, так и не понял - где мой выбор? !?!?!
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