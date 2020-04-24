"Все будут на улице!" Украинский предприниматель предсказал гибель бизнеса в стране

В Украине через месяц представители среднего и малого бизнеса будут на улице, если власть не примет срочные меры из-за карантина.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал собственник сети магазинов медоборудования Алексей Давыденко. Бизнесмен комментировал выступление уволенного главы ГФС Сергея Верланова, обращаясь к нему.

"Я представитель среднего бизнеса. И я слушаю ребят, которые со мной одного возраста и они сейчас новая власть. Я, как представитель бизнеса говорю вам, что вы догоняете вчерашний день. Вы нам месяц назад сказали, что мы партнеры и должны сохранить рабочие места. Но ведь партнерство это дорога в две стороны, а не в один конец", – возмущался он.

Закрытий магазин в Украине Иллюстрация

Предприниматель рассказал, что за месяц власти не придумали ничего больше, как закрыть предприятия, не дав альтернатив.

"Мы месяц терпим, прижались. Ждем, когда же вы что-то решите. Вам говорят, что все летит в пропасть. Вам говорят, дайте нам возможность вздохнуть, какие-то льготы. У нас представителей малого и среднего бизнеса миллион вопросов и мы не выдерживаем. Через месяц, все кто работает в малом и среднем бизнесе будут на улице", – добавил Давыденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.