''Время ставить точки!'' Холодницкий решил закрыть два громких дела

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заслушает результаты расследования дел о возможных злоупотреблениях при утверждении формул "Роттердам+", "Дюссельдорф+", а также рефинансировании ПриватБанка.

Он также назвал эти производства архиважными, передает Delo.ua. "Архиважные дела для меня — Роттердам+, Дюссельдорф+, ПриватБанк. У меня есть вопросы, почему по этим делам, к которым привлечено до полусотни следователей, детективов в каждом (нет результата. — Ред.). Время ставить точки, надо говорить: есть преступление или нет", — сказал Холодницкий.

По его словам, уже в первых числах февраля он планирует заслушать результаты расследования по этим делам. "Буду принимать решения. Надо назначать все следственные действия и делать выводы... два года кормить общество тем, что что-то когда-то где-то будет, я не хочу", — подчеркнул руководитель САП.

"Я хочу, чтобы была поставлена законная точка по этим делам. Хочу знать, кто был не прав в деле ПриватБанка — бывшие акционеры, которые украли деньги, или Нацбанк...", — сказал он.

Также Холодницкий сообщил, что намерен проверить законность закрытия ряда резонансных уголовных производств.

Назар Холодницкий

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило: ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к олигарху Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

Также Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 миллиардов долларов.

23 ноября Высокий суд Лондона решил, что ему неподсудно дело по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова. В ответ на это ПриватБанк подал апелляцию.

