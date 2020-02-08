Могло привести к жертвам: СБУ разоблачила авиакомпанию на вранье о ремонте самолетов

СБУ разоблачила организацию по техническим работам одной из украинских авиакомпаний на некачественном выполнении ремонтных работ пассажирских самолетов в аэропортах "Киев" и "Одесса".
Как сообщает пресс-служба силового органа в Facebook, это могло привести к человеческим жертвам. По данным Службы безопасности, организация по техобслуживанию и представители авиакомпании сфальсифицировали документацию по проведению ремонтных работ самолетов. При этом сама авиакомпания не называется.
Самолеты компании
Самолеты компании
"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами", – говорится в сообщении.
Самолеты компании
Чиновника авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).
Самолеты компании
"Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности", – говорится в тексте.
Как сообщал OBOZREVATEL, авиалайнер Boeing 737 компании МАУ сбили 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. 11 января Иран признал, что самолет был сбит ракетой из-за "человеческой ошибки".
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране: 9 членов экипажа и 2 пассажира.
Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.
19 января председатель иранской комиссии по расследованию аварии заявил, что страна принялась самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого Boeing 737.
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