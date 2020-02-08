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8 февраля • обновлено в 16:34
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Могло привести к жертвам: СБУ разоблачила авиакомпанию на вранье о ремонте самолетов

3.8т
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СБУ разоблачила организацию по техническим работам одной из украинских авиакомпаний на некачественном выполнении ремонтных работ пассажирских самолетов в аэропортах "Киев" и "Одесса".

Как сообщает пресс-служба силового органа в Facebook, это могло привести к человеческим жертвам. По данным Службы безопасности, организация по техобслуживанию и представители авиакомпании сфальсифицировали документацию по проведению ремонтных работ самолетов. При этом сама авиакомпания не называется.

Самолеты компании

Самолеты компании

Самолеты компании

Самолеты компании

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами", – говорится в сообщении.

Самолеты компании

Самолеты компании

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Чиновника авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Самолеты компании

Самолеты компании

"Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - ​​сертификаты летной годности", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиалайнер Boeing 737 компании МАУ сбили 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. 11 января Иран признал, что самолет был сбит ракетой из-за "человеческой ошибки".

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ржака!)))
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