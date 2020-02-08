Могло привести к жертвам: СБУ разоблачила авиакомпанию на вранье о ремонте самолетов

СБУ разоблачила организацию по техническим работам одной из украинских авиакомпаний на некачественном выполнении ремонтных работ пассажирских самолетов в аэропортах "Киев" и "Одесса".

Как сообщает пресс-служба силового органа в Facebook, это могло привести к человеческим жертвам. По данным Службы безопасности, организация по техобслуживанию и представители авиакомпании сфальсифицировали документацию по проведению ремонтных работ самолетов. При этом сама авиакомпания не называется.

Самолеты компании

Самолеты компании

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами", – говорится в сообщении.

Самолеты компании

Чиновника авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Самолеты компании

"Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - ​​сертификаты летной годности", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиалайнер Boeing 737 компании МАУ сбили 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. 11 января Иран признал, что самолет был сбит ракетой из-за "человеческой ошибки".

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