"Враг не пройдет": сеть высмеяла уничтожении санкционной еды в России

В России провели рейды против санкционной продукции, что высмеяли пользователи сети.
В частности, в результате проверки была выявлена партия голландского сыра весом в 5 килограмм, которую в итоге уничтожили с помощью спецтехники, свидетельствует публикация в Facebook "Роисся24".
"Предварительно сыр был подвергнут допросу, после долгих пыток он выдал имена остальных вражеских продуктов, затем был расстрелян. Не позволим, не пропустим", – пишет Nigar Arif.
"Пора под каток айфоны с айпедами, и все компьютеры! Лекарства опять же, электронику, медтехнику. Сломать все нерусские автомобили", – иронизирует Михаил Голинский.
"Сверху еще святой водой, для полного уничтожения", – отметил Дмитрий Лелека.
"А что прикажете делать? Страна окружена врагами. Сыр сам виноват, что был произведен во вражеском зарубежье. Враг не пройдет. Патриотам не нужны эти вражеские подачки", – резюмировал Igor Schelemei.
В России провели рейды против санкционной продукции
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная мясная ассоциация России предложила правительству ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.
Кроме того, предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения, сообщают.
Крупнейшие российские производители мяса и птицы отмечают, что исключение можно сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.