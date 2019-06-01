"Враг не пройдет": сеть высмеяла уничтожении санкционной еды в России

В России провели рейды против санкционной продукции, что высмеяли пользователи сети.

В частности, в результате проверки была выявлена партия голландского сыра весом в 5 килограмм, которую в итоге уничтожили с помощью спецтехники, свидетельствует публикация в Facebook "Роисся24".

"Предварительно сыр был подвергнут допросу, после долгих пыток он выдал имена остальных вражеских продуктов, затем был расстрелян. Не позволим, не пропустим", – пишет Nigar Arif.

"Пора под каток айфоны с айпедами, и все компьютеры! Лекарства опять же, электронику, медтехнику. Сломать все нерусские автомобили", – иронизирует Михаил Голинский.

"Сверху еще святой водой, для полного уничтожения", – отметил Дмитрий Лелека.

"А что прикажете делать? Страна окружена врагами. Сыр сам виноват, что был произведен во вражеском зарубежье. Враг не пройдет. Патриотам не нужны эти вражеские подачки", – резюмировал Igor Schelemei.

В России провели рейды против санкционной продукции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная мясная ассоциация России предложила правительству ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

Кроме того, предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения, сообщают.

Крупнейшие российские производители мяса и птицы отмечают, что исключение можно сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

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