Впервые за неделю: рубль пробил новую отметку по отношению к доллару

Рубль на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 14 августа, подорожал как к доллару, так и к евро.

Таким образом, российская валюта впервые за последнюю неделю продемонстрировала рост, свидетельствуют данные биржи.

В частности, по отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 90,6 коп и составил 66,89 руб. К курсу, установленному Банком России, американская валюта упала на 1,33 руб.

Средневзвешенный курс евро по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 94 копейки и составил 76,38 руб. К официальному курсу евро упал на 1,26 руб.

Напомним, в России последние дни фиксировалось повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.

Причиной стал анонс новых "драконовских" санкций США. Как ожидается, ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым" и назвали причины его обвала.