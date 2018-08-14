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МирСпорт

Впервые за неделю: рубль пробил новую отметку по отношению к доллару

9.6тЧитать новость на украинском

Рубль на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 14 августа, подорожал как к доллару, так и к евро.

Таким образом, российская валюта впервые за последнюю неделю продемонстрировала рост, свидетельствуют данные биржи.

В частности, по отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 90,6 коп и составил 66,89 руб. К курсу, установленному Банком России, американская валюта упала на 1,33 руб.

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Средневзвешенный курс евро по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 94 копейки и составил 76,38 руб. К официальному курсу евро упал на 1,26 руб.

Напомним, в России последние дни фиксировалось повышение стоимости доллара и евро к российскому рублю.

Причиной стал анонс новых "драконовских" санкций США. Как ожидается, ограничительные меры вступят в силу 22 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали нынешний курс российского рубля "справедливым" и назвали причины его обвала.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Для полных мудаков из сказочной ткрритории 404 - слабый рубль сейчас очень выгоден России. Все сырьевые компании наполняют бюджет и уже сейчас профицит национальной валюты России составляет почти 45%. Дебилы! Учите основы! А Трамп точно не наш шпиён?
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Россия как гигантский пылесос выкачивает доллары и евры из слабеющих экономик запада
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Petrov Oleg, как гигантский отсос, за доллары и евро) Когда с колен хоть встанете?
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые, интересно, у вас новость о росте рубля какие чувства вызывает?)))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Графский Степан, хорошие чувства, позитивные. Всегда за радикальным провалом валюты идет некая коррекция. Всё закономерно. Ждем на 22.08. 70 рупий за 1$. В ноябре ждём соточку рупий за 1 бак. А вообще ждем вашего скорого и неизбежного пиздеца. И желаем вам этого от души)
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