Впервые за год: курс биткоина взлетел до рекордной отметки

Курс биткоина в воскресенье, 16 июня, поднялся выше отметки в $9 тыс., что произошло впервые с мая 2018 года.

Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты 16 июня достигала $9385. В понедельник биткоин торгуется на уровне $9141,17, передает "Интерфакс".

Отмечается, что биткоин подорожал более чем на 22% за последние 30 дней и на 142% с начала 2019 года. Тем не менее, курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20 тыс.

Другие криптовалюты также дорожают: курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) - на 1,6%.

Поддержку рынку в последние дни оказывают ожидания запуска американской компанией Facebook собственной криптовалюты. Операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний поддержали криптовалюту, которую Facebook планирует представить в ближайшее время и запустить в следующем году.

Биткоин Bits.media

Как ожидается, криптовалюта Facebook - Libra - сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, не только в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики спрогнозировали, что в ближайшее время биткоин сможет пробить новый рекорд в $10 тыс.

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