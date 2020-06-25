Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной в понедельник, 29 июня.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сиярто на брифинге 25 июня по итогам заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве.

Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут ехать в Венгрию транзитом или на 24 часа максимум на 30 км. Однако он пока не знает даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между странами.

Кулеба и Сийярто провели переговоры в Киеве. Фото - пресс-служба МИД Украины

В Госпогранслужбы Украины подтвердили готовность Венгрии возобновить работу всех пунктов пропуска для автомобильного сообщения на границе с Украиной.

"В частности, с 1:00 понедельника, 29 июня, планируется восстановление работы четырех пунктов пропуска в Закарпатской области: "Вилок - Тисабеч" (Виноградовский район)," Лужники - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья" (Береговский район), – сказано в сообщении.

Также на заседании стороны обсудили конкретные проекты сотрудничества украинских и венгерских компаний, увеличение объемов двусторонних инвестиций, укрепления позиций бизнеса на рынках обеих стран.

"Особое внимание министры уделили вопросам развития пограничной инфраструктуры, в частности, модернизации пункта Чоп-Захонь, и построении нового пункта Дыйда-Берегдароц. Министры согласились с необходимостью как можно быстрее провести заседание украинского-венгерской комиссии по приграничному сотрудничеству", – сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кулеба и Сийярто провели переговоры в Киеве. Фото - пресс-служба МИД Украины

Отмечается, что заседание Венгрии и Украины в таком формате прошло впервые за 7 лет. До этого комиссия собиралась в декабре 2013 года. Также венгерская делегация во главе с Сийярто стала первой в Украине с начала карантина.

Напомним, товарооборот между Украиной и Венгрией за 2019 год составил 2,8 миллиарда долларов.

Кулеба и Сийярто провели переговоры в Киеве. Фото - пресс-служба МИД Украины

Как писал OBOZREVATEL, Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО, несмотря на то, что Альянс предоставил стране статус партнера расширенных возможностей.