Впервые за 12 лет: зарплата в Украине побила рекорд России и Беларуси

С 1 января впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на своей странице в Facebook. По его мнению, есть несколько факторов, которые привели к этому.

"Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что в II и III кварталах 2019 они превысили 4%)", – сказал Николайчук.

Вторым фактором он назвал "подогрева" рынка труда благодаря миграции.

"В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные основы установления тарифов на услуги ЖКХ и попытки властей снизить дифференциацию доходов населения", – добавил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

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