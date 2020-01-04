Главная Новости
4 января • обновлено в 17:09
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Впервые за 12 лет: зарплата в Украине побила рекорд России и Беларуси

4.8т
Читать материал на украинском

С 1 января впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук на своей странице в Facebook. По его мнению, есть несколько факторов, которые привели к этому.

"Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что в II и III кварталах 2019 они превысили 4%)", – сказал Николайчук.

Впервые за 12 лет: зарплата в Украине побила рекорд России и Беларуси

Вторым фактором он назвал "подогрева" рынка труда благодаря миграции.

Новости
Доллар, коммуналка и зарплаты: прогнозы для украинцев на 2020 год

"В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные основы установления тарифов на услуги ЖКХ и попытки властей снизить дифференциацию доходов населения", – добавил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Тег
зарплата
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
23
34
Смешно
6
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Справились, мля! Взяли калькулятор - и всё подсчитали. Копперфильды хреновы.:) Только меня ж, простолюдина, гребёт не зарплата, а покупательная способность. Достижение №1 - в платёжках цена на газ\тепло может быть на 300 аж грн. меньше. А ничё, что бакс уже не 27+, а 23-? Это как-то повлиять должно было? Промолчу уже про динамику цен на собственно газ за год, если в баксах на мировом рынке. Но кроме гасу,, бывает же ещё пожрать, одеться, в кино сходить... Там много чего резко подешевело, вместе с баксом? То-то же!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kom AV
Kom AV
Одно не пойму, чему радуетесь?.. Это значит что у вас будут подыматься штрафы, обязательные отчисления и тарифы на всё... Лучше не очень настраивайтесь, что средняя начисленная зарплата в России и Белоруссии больше чем на Украине более чем в два раза.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свино ёбы запоновали,на границах очереди гастеров из России и Белоруси
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги