Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены – Верланов

Впервые в истории Украины схемы по НДС не уменьшили, не "борьба продолжается", а приостановили и это свершившийся факт.

Об этом написал глава Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

"Прекращено "атипичный" экспорт пшеницы, сформированный налоговым кредитом из шоколадок, некому продать налоговый кредит за товары, проданные за кэш. Это не мечта, это новая реальность. О ней знают. Знают те, кто воровал из бюджета миллиарды. Знают нечистые на руку правоохранители и налоговики, которые сладко жили на мизерные зарплаты. Знают, и поэтому готовы на все, чтобы сбить эту команду, у которой получилось. Поэтому и уровень и цена (в прямом смысле этого слова) медиа-атаки на нашу команду тоже беспрецедентная", – написал он.

По словам главы ГНС, сервисный орган, который в сложных условиях эффективно выполняет свои функции, пытаются втянуть в большую политику, используя для этого "факты", которые не имеют никакого подтверждения.

"Я тоже люблю факты и хочу показать, как они выглядят. Так, в 2019 году налоговая впервые за 9 лет выполнила план. В значительной степени, путем увеличения поступлений от НДС. За период работы ГНС (с августа 2019 по март 2020 ) по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14% при росте базы всего на 1,9%. Это не мифические, а вполне реальные 20,7 млрд грн, которые дополнительно поступили в бюджет. За этот же период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад - 45,9 млрд грн. Прирост - 25,8 млрд, или 56,4%", – сообщил Верланов.

Кроме того, добавляет председатель ГНС, вся информация о "схемном" кредите (коды ОКПО, сумма НДС, конкретные операции) ежемесячно предоставлялась налоговой милиции для отработки, как того требует действующее законодательство.

Сергей Верланов

"И главное – с августа, когда вновь ГНС начала администрировать НДС, поступления этого налога увеличивались, объем минимизационных схем сокращался, а давление на команду налоговой росло. Но поворотным пунктом стало принятие Кабмином постановления №1165 и внедрение его в феврале 2020 года. Оно дало налоговой инструмент, которым мы фактически полностью перекрыли поток денег в кармане мошенников и их покровителей. Это люди, которые десятилетиями воровали миллиарды из госбюджета. Которые связаны с различными финансово-промышленными группами, различными органами государственной власти и различными политическими партиями", – отметил Верланов.

Верланов отмечает, что видит своим личным долгом продолжать борьбу с дельцами, предоставлять сервис налогоплательщикам и обеспечивать поступления в государственный бюджет.

"На следующей неделе мы подробно отчитаемся о результате декларирования НДС по марту 2020 года. С конкретными цифрами", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верланов заявлял, что в Украине, несмотря на замедление экономики, план по налогу на добавленную стоимость выполнили, а подакцизные товары выводят из тени.

Глава ГНС сказал, кто автор фейка о якобы потерях 5 млрд грн на схемах с НДС.

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