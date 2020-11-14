Впервые в истории Минфин США может возглавить женщина: кто она

Впервые в истории США должность министра финансов может занять женщина – Лаэль Брейнард. Сейчас она работает в Федеральной резервной системе (выполняет те же функции, что в Украине Нацбанк).

Об этом сообщает издание Financial Times. Ее кандидатура является основной среди всех претендентов. При этом новая должность может достаться финансистке уже после 20 января, когда Белый дом возглавит Джо Байден.

Лаэль Брейнард – член Совета управляющих Федеральной резервной системы США. До этого она занимала должность заместителя министра финансов США по международным делам и советника министра финансов с 2009 по 2013 год.

Она была старшим научным сотрудником Брукингского института с 2001 по 2009 год и вице-президентом и директором Программы глобальной экономики и развития с 2006 по 2009 год.

С 1998 по 2000 год она занимала должности заместителя советника по экономике и заместителя помощника президента.

Возможный министр США Википедия

Ранее она была преподавателем Школы менеджмента Массачусетского технологического института (MIT) и работала в McKinsey & Company. В 2019 году была награждена медалью столетия Гарвардского государственного научного института (GSAS) и премией Нью-Йоркской ассоциации экономики бизнеса Уильяма Ф. Батлера.

Лаэль Брейнард родилась в семье дипломата и офицера дипломатической службы США. С отличием окончила Уэслианский университет со степенью бакалавра гуманитарных наук в Колледже социальных исследований.

Начала свою карьеру в McKinsey & Company, консультируя корпоративных клиентов по стратегическим вопросам, а также работала на микропредприятиях в Западной Африке.

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