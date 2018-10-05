Впервые за 2 года: в России запаниковали из-за ухудшения экономики

В России впервые за последние два с половиной года уровень потребительской уверенности населения снизился в третьем квартале и составил минус 14%.

Как сообщает "Интерфакс", в II и I кварталах этот уровень составлял минус 8%, в IV и III кварталах 2017 года - минус 11%. Последний раз потребительская уверенность снижалась в I квартале 2016 года.

"Снижение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой всех его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России", - отметили в Росстате.

При этом, индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России также снизился на 13 процентных пунктов и составил минус 11%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за повышения НДС в 2019 году население недосчитается 500 млрд рублей (216 млрд грн) в своих кошельках. Кроме того, порядка 2 млн будущих пенсионеров не получат своих пенсий, что эквивалентно примерно 300 млрд рублей (127 млрд грн).