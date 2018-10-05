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МирСпорт

Впервые за 2 года: в России запаниковали из-за ухудшения экономики

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В России впервые за последние два с половиной года уровень потребительской уверенности населения снизился в третьем квартале и составил минус 14%.

Как сообщает "Интерфакс", в II и I кварталах этот уровень составлял минус 8%, в IV и III кварталах 2017 года - минус 11%. Последний раз потребительская уверенность снижалась в I квартале 2016 года.

"Снижение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой всех его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России", - отметили в Росстате.

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При этом, индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России также снизился на 13 процентных пунктов и составил минус 11%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за повышения НДС в 2019 году население недосчитается 500 млрд рублей (216 млрд грн) в своих кошельках. Кроме того, порядка 2 млн будущих пенсионеров не получат своих пенсий, что эквивалентно примерно 300 млрд рублей (127 млрд грн).

Место
Россия
Объект
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Россия БАНКРОТ-ЭКСПЕРТЫ!
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Кожедуб Руслан, Вам, пидоргам, в октябре- ноябре платить 4 млрд дол по долгам. Бабки приготовили?
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Свидомые уже не могут придумать, как поднять настроение своим бандеровцам! И- о, чудо! Нашли показатель охерительно важный в экономике России: уровень потребительской уверенности населения! Все РЕАЛЬНЫЕ показатели экономики России растут - и лишь этот, вертуальный, снижается! СУГС! ДБЛ, БЛД!
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1
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Michael Kuksov, Да, а в чём заключается паника в России? Или это паника в Украине?
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1
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Увлеклись рагули подсчетом российских убытков , и допусти ЗРАДУ в последней строке рагульматэматыкы заявили , что 300 млрд рублей это 346 млрд гривень
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