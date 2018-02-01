Возвращение Злочевского в Украину: САП закрыла дело о выдаче лицензий его фирмам

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по делу о незаконной выдаче лицензий фирмам бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий, передает "Радио свобода".

"Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не доказанному факту преступления", - сказал он.

Отмечается, что в САП приняли решение в августе 2017 года. По словам Холодницкого, для закрытия производства не потребовалось согласия детективов НАБУ.

"Решение это принято антикоррупционной прокуратурой, мы этого не скрываем и мы не будем кивать на кого-то другого. УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения", - подчеркнул глава САП.

Напомним, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины с июля 2010 до апреля 2012 года.

В конце 2014 года он выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.

Экс-министра обвиняли в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами, однако в январе 2017 года производство против Злочевского закрыли.

В Burisma тогда заявили, что решение о прекращении всех процессуальных и судебных действий в отношении компаний холдинга и самого Злочевского стало результат взаимной многомесячной работы Генпрокуратуры Украины и Burisma Group.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Злочевский вернулся в Украину.