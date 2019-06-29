Возвращение России в ПАСЕ: Климкин назвал главную опасность для Украины

Главной проблемой возвращения России в ПАСЕ для Украины может стать наличие тайных договоренностей между Москвой и Брюсселем, когда они попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику.

Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он подчеркнул, что "измена" Европы болит всему миру.

"Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент в японской Осаке. На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику", - сказано в сообщении.

Он предупредил, что уже сейчас в ПАСЕ можно увидеть определенные намеки на такой исход.

"В кулуарах можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия: на самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - подчеркнул Климкин.

Министр напомнил, что судьбу Украины должны решать только украинцы.

"И решения, какими бы сложными они ни были, должны принимать мы сами. Другие будут нам помогать только если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию. В конце концов никто кроме нас, украинцев, а не будет вкладываться, чтобы сделать Украину действительно независимой и успешной. И я не хочу, чтобы за нас решали нашу судьбу, кто бы это ни был. А вы?" - резюмировал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня на закрытом голосовании на главу ПАСЕ члены ассамблеи не поддержали кандидатуру россиянина Леонида Слуцкого. Он набрал 101 голос из 198, а для его избрания требовалось минимум 158. На повторном голосовании Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против".

По словам Березы, делегаты ПАСЕ считают подставой то, что на пост вице-президента был выдвинут кандидат, обвиняемый в сексуальных домогательствах.

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