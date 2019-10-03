Янукович возвращает себе Межигорье с помощью Фукса. А также Минюст и АРМА

Недавно украинцев всколыхнула новость о возможном возвращении Виктора Януковича, хотя в триумфальный въезд бывшего гаранта в Киев мало кто поверил. Между прочим в руки беглого президента возвращается резиденция "Межигорье" – и это не шутка. На очереди – споры по конгрессово-выставочном комплексе "Парковый" в Киеве, Международном аэропорту "Одесса", стратегическому предприятии "Кузня на Рыбацком", 800 км трубопровода Виктора Медведчука и многие другие объекты.

OBOZREVATEL попытался разобраться в том, почему так происходит.

Кроме Януковича, в схемах задействован еще один чиновник-беглец – экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Третий в их компании – российский бизнесмен Павел Фукс. Почему же украинская власть не замечает тройку мошенников? Ответ прост: они ее контролируют. Через международную юридическую фирму Integrites упомянутые лица оказывают влияние на Министерство юстиции и Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА).

Неравный обмен

Павел Фукс с 2015 года интегрирован в украинскую бизнес среду. В его сфере интересов – девелоперский бизнес, банки и нефтегазовая отрасль. Россиянин известен тем, что после Революции Достоинства помог Эдуарду Ставицкому сохранить бизнес-активы. Позиции Ставицкого были хуже некуда. Он входил в украинскую делегацию в Вильнюсе, когда Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Также был членом переговорной группы, которая договаривалась о российском кредите на $3 млрд зимой 2013 года - в то время в Киеве уже месяц стоял Майдан.

Павел Фукс https://www.pravda.com.ua

Через свой кипрский оффшор HartlogLimited Фукс выкупил у Ставицкого 67% акций компании "Голден Деррик" (переименована в ООО "Ист Юроуп Петролеум"). Еще 33% остались в собственности НАК "Надра Украины". Государственная служба геологии и недр, в области управления которой в 2017 году находилась НАК "Надра Украины", передал "Ист Юроуп Петролеум" 16 лицензий на газовые месторождения. То есть бизнес Ставицкого не только сохранился, но и быстро развивался.

Кстати, то же Фукс купил купил в Ставицкого долю в "Укрнефтебурение" (которая в народе называется "Сахалинкой"), а его давний бизнес-партнер Виталий Хомутынник – в Злочевский.

В начале 2019 "Надра Украины" продала 33% в "Ист Юроуп Петролеум" фирме "АвантТрейдЛимитед", которая тоже принадлежит Фукса. Почему государственная компания так лояльна к русскому? Ответ надо искать к северу от Киева, в живописной резиденции на берегу Днепра.

Как известно, Генпрокуратура уже много лет безуспешно ведет досудебные расследования, в рамках которых арестовано имущество "Межигорье". Летом 2018 прокуратура получила постановления Печерского районного суда Киева, согласно которым все арестованное имущество "Межигорье" были переданы в управление АРМА.

В мотивировочной части одной из этих постановлений подробно описывается, кто и как украл "Межигорье". В 2007 году "Надра Украины" находились в управлении Министерства охраны окружающей природной среды. Советником тогдашнего главы Минприроды был Эдуард Ставицкий. Кроме того постановлением Кабмина Ставицкого был назначен председателем правления НАК "Надра Украины". Так чиновник-беглец получил полный контроль над госкомпанией, который благодаря "правильным" кадровым назначениям сохраняет и сегодня.

Виктор Янукович hyser.com.ua

Тогда же "Надра Украины" предложили правительству передать им в собственность все имущество резиденции "Межигорье", за которое к тому отвечал Кабмина во главе с Януковичем. По независимым оценкам, активы резиденции тогда стоили 540 млн грн. Однако, Фонд госимущества оценил все имущество лишь в 91 млн грн – и именно по такой стоимости "Межигорье" перешло на баланс НАК.

Более того, своим распоряжением Янукович разрешил "Надра Украины" самостоятельно, без каких-либо согласований, распоряжаться всем имуществом резиденции. А также перевел "Межигорье" из статуса "государственной резиденции" в статус "государственной дачи", что позволило "Надра Украины" в дальнейшем передать ее в частные руки.

Наряду с этими событиями Фонд госимущества провел оценку помещений и недостроев на Парковой дороге в Киеве. Тогда они принадлежали ООО "Мединвесттрейд" и по рыночной стоимости стоили 33 млн грн, однако Фонд назвал другую цифру – 93 млн грн.

Оценочная стоимость двух активов совпала не случайно. "Надра Украины" заключили договор мены с "Мединвесттрейд", поскольку считали недвижимость на Парковой дороге более ценной, чем все имущество резиденции "Межигорье". Обмен состоялся.

В тот же 2007 года 100% ООО "Мединвесттрейд", только что стало собственником "Межигорья", было выкуплено фирмой "Танталит", подконтрольной Януковичу, за смешные 179 тыс грн. Сейчас, согласно постановлениям Печерского районного суда Киева, корпоративные права ООО "Танталит" переданы в управление АРМА.

Фукс против китайцев

В Фукса и собственный бизнес-интерес в Агентство по розыску активов. Национальная полиция осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42019000000000113 от 14.01.2019, где речь идет о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В деле фигурирует ООО "Восход Солар", имущество которого и стало объектом противоправных действий. Речь идет об имуществе электростанции на источниках солнечной энергии.

Постановлением Печерского райсуда арестованное имущество передано в управление АРМА. Эта передача является первым ключиком к Агентства со стороны рейдерской группы, возглавляемой Фуксом.

Дело в том, что "Восход Солар" является дочерней компанией китайской государственной корпорации CNBM – одной из крупнейших корпораций в мире. С начала 2019 она регулярно подвергается рейдерским атакам со стороны ООО "ФК" Веста ", которую украинские СМИ связывают с Фуксом.

Павел Фукс dt.ua

Есть обоснованное подозрение, что Генпрокуратура, Минюст и СБУ играют на стороне рейдеров. Поэтому китайские инвесторы обратились с жалобами на действия этих госорганов к Владимира Зеленского. К сожалению, никакой реакции со стороны президента они не получили.

Далее китайцы обратились в Кабмин, яки даже включил этот вопрос в повестку дня заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, которое состоялось 20 августа. Комиссия поручила Генпрокуратуре и Нацполиции продолжить контроль за ходом досудебного расследования, а также рекомендовала китайским инвесторам обратиться с жалобой в Высший совет правосудия.

С того момента ситуация существенно не изменилась. Павел Фукс, при поддержке Минюста и АРМА, при содействии КМУ и при молчаливом согласии президента продолжает настойчиво захватывать имущество китайских инвесторов.

Свои люди у власти

Просмотр Единого государственного реестра судебных решений показывает, что во всех судах интересы рейдерской группы Фукса представляют адвокаты и юристы МЮФ Integrites. Например, партнер Integrites Владимир Павленко выступал от имени ООО "ФК" Веста "в Верховном суде по хозяйственному делу №904 / 9479/14.

О тесной связи МЮФ Integrites и адвоката Павленко с рейдерскими схемами Фукса подробно рассказывалось в эфире программы "Зашквар недели" со Александр Дубинский по теме "Новый СЭ-министр юстиции и старые надзиратели Павла Петренко". В частности, Дубинский сообщил о Наталье Бернацкую (девичья фамилия – Севастьянова), которая была заместителем министра юстиции Павла Петренко. Ее муж Руслан Бернацкий – партнер МЮФ Integrites.

ЗЕ-министр юстиции Денис малюська уже имеет "смотрящего" от МЮФ Integrites – это Андрей Гайченко, который стал заместителем министра юстиции по вопросам Государственной исполнительной службы (ГИС), а до этого работал в должности советника в Integrites. Ожидается, что Владимир Павленко, который ранее рассматривался на заместителя министра юстиции по вопросам регистрации, станет заместителем председателя АРМА, то есть "надзирателем" за главой Агентства Антоном Янчуком.

Вполне вероятно, что с приходом Павленко в Агентство рейдерские схемы Фукса продолжатся. Не стоит забывать в данном контексте, что Фукс был на свадьбе другого одиозного минюстивського персонажа – Андрея Довбенко.

"Межигорье" общественное

Так что дальше? .. Президент Владимир Зеленский уверенно держать молчаливое согласие. Премьер-министр Алексей Гончарук рекомендовать всем обращаться в Высший совет правосудия. Бизнес Эдуарда Ставицкого процветать и дальше. Резиденция "Межигорье" вернется под контроль Виктора Януковича. Будут и другие интересные истории. Но о них – следующий раз.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram