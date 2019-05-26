"Возобновить торговлю с Россией": в Европе зазвучали предательские нотки

Депутат французкого парламента от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар призвал покончить с "антироссийской истерией" и снять санкции с Кремля.

Письмо с предложением нормализовать отношения с Россией направил он главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриан, передает российское пропагандистское издание RT со ссылкой на сайт Национального собрания.

"Не пора ли закончить с тем, что следует понимать как антироссийскую истерию — систему санкций, приведшую к ухудшению французского торгового баланса? Не пора ли Парижу проявить инициативу и возобновить диалог и торговлю с Россией?" – цитирует его росСМИ.

Delo.ua

По мнению депутата, продление санкций ЕС против России во многом было продиктовано подозрениями, выдвинутыми в рамках расследования спецпрокурором США Робертом Мюллером "российского вмешательства" в американские выборы.

Однако, поскольку связи доказаны не были, Эврар призвал возобновить торговые отношения с Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что санкции против Российской Федерации не в интересах ни немецкого правительства, ни Европейского Союза.

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