"Пишут обращения Путину": в оккупированном Крыму предупредили об опасности

В оккупированном Россией Крыму, а именно в Армянске, местные жители забили тревогу из-за проблем с водоснабжением.
Как сказано в материале "Примечаний", жители города говорят о том, что около пяти лет идут разговоры о переброске воды из Тайганского водохранилища. Но дальше слов дело не идет – с 2014 года крымчане слышат только обещания.
"Магистральный водовод от скважин до города лишь частично отремонтирован, насосная на Турецком валу не налажена и не работает. Остальной магистральный водовод находится в аварийном состоянии, межквартальные и внутриквартальные сети прогнили и требуют замены", – заявил так называемый депутат горсовета Армянска Виктор Мохов.
Катастрофа в Армянске
primechaniya.ru
Отмечается, что с началом лета участились аварии, затем идёт мутная вода, потом новая авария и так бесконечно. Жители возмущены, пишут обращения президенту России Владимиру Путину. Так называемое руководство города и подведомственного ему МУП "Армянскводоканал" не справляются с проблемой.
Катастрофа в Армянске
primechaniya.ru
Отмечается, что причин такой ситуации в городе есть несколько.
"Во-первых, в городе две скважины. Они расположены примерно в 10 километрах от Армянска, за заводом "Крымский титан". Третья скважина появилась в 2016 году, но она до сих пор не работает. Армянску банально не хватает питьевой воды. Недавно были построены дома для пограничников, население выросло. Летом возрастает и потребность в воде: на полив, просто помыться утром и вечером в такую жару. Во-вторых, изношены все сети. Дыры периодически латают, но это не дает нужного эффекта", – сказано в материале.
Катастрофа в Армянске
primechaniya.ru
Как указано ситуация привела к тому, что в городе появились промоины – вода постепенно вымывает грунт.
Катастрофа в Армянске
primechaniya.ru
"Недавно на улице Гайдара, там у нас есть светофор, провалилась машина, хотя асфальт был недавно проложен. В прошлом году, например, в одном из скверов Армянска довольно большая сосна ушла вниз по самую верхушку. По городу уже не только ездить, но даже ходить опасно", – заявил Мохов.
Катастрофа в Армянске
primechaniya.ru
"Проблема водоснабжения Армянска во многом типична для Крыма. Во всех городах изношены сети. Во многих не хватает природных запасов воды. Но у Армянска есть одна особенность – он постепенно становится новой Керчью. Городом, который считается тупиковым. Это значит, что деньги в него вкладывать не надо, скважину можно три года вводить в эксплуатацию, а жители как-то перебьются, привыкли уже", – заключается в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня жители Армянска вновь пожаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе. Журналистам рассказали, что в городе уже говорят про повторения ситуации, когда летом 2018 года на местном химзаводе "Крымский Титан" произошел выброс кислоты.
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