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"Пишут обращения Путину": в оккупированном Крыму предупредили об опасности

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В оккупированном Россией Крыму, а именно в Армянске, местные жители забили тревогу из-за проблем с водоснабжением.

Как сказано в материале "Примечаний", жители города говорят о том, что около пяти лет идут разговоры о переброске воды из Тайганского водохранилища. Но дальше слов дело не идет – с 2014 года крымчане слышат только обещания.

"Магистральный водовод от скважин до города лишь частично отремонтирован, насосная на Турецком валу не налажена и не работает. Остальной магистральный водовод находится в аварийном состоянии, межквартальные и внутриквартальные сети прогнили и требуют замены", – заявил так называемый депутат горсовета Армянска Виктор Мохов.

Катастрофа в Армянске

Катастрофа в Армянске

primechaniya.ru

Отмечается, что с началом лета участились аварии, затем идёт мутная вода, потом новая авария и так бесконечно. Жители возмущены, пишут обращения президенту России Владимиру Путину. Так называемое руководство города и подведомственного ему МУП "Армянскводоканал" не справляются с проблемой.

Катастрофа в Армянске

Катастрофа в Армянске

primechaniya.ru

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Отмечается, что причин такой ситуации в городе есть несколько.

"Во-первых, в городе две скважины. Они расположены примерно в 10 километрах от Армянска, за заводом "Крымский титан". Третья скважина появилась в 2016 году, но она до сих пор не работает. Армянску банально не хватает питьевой воды. Недавно были построены дома для пограничников, население выросло. Летом возрастает и потребность в воде: на полив, просто помыться утром и вечером в такую жару. Во-вторых, изношены все сети. Дыры периодически латают, но это не дает нужного эффекта", – сказано в материале.

Катастрофа в Армянске

Катастрофа в Армянске

primechaniya.ru

Как указано ситуация привела к тому, что в городе появились промоины – вода постепенно вымывает грунт.

Катастрофа в Армянске

Катастрофа в Армянске

primechaniya.ru

"Недавно на улице Гайдара, там у нас есть светофор, провалилась машина, хотя асфальт был недавно проложен. В прошлом году, например, в одном из скверов Армянска довольно большая сосна ушла вниз по самую верхушку. По городу уже не только ездить, но даже ходить опасно", – заявил Мохов.

Катастрофа в Армянске

Катастрофа в Армянске

primechaniya.ru

"Проблема водоснабжения Армянска во многом типична для Крыма. Во всех городах изношены сети. Во многих не хватает природных запасов воды. Но у Армянска есть одна особенность – он постепенно становится новой Керчью. Городом, который считается тупиковым. Это значит, что деньги в него вкладывать не надо, скважину можно три года вводить в эксплуатацию, а жители как-то перебьются, привыкли уже", – заключается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня жители Армянска вновь пожаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе. Журналистам рассказали, что в городе уже говорят про повторения ситуации, когда летом 2018 года на местном химзаводе "Крымский Титан" произошел выброс кислоты.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымКрымский титан
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Не понимаю в чём проблема,ещё пару лет и привыкнут в насыщеному воздуху с Титана как привыкнут и к солёноватой и немножко грязноватой воде,для русскочелюстных патриотов это пустяки,ведь купаются же с удовольствием скрепоносцы в море куда непрерывно сливается каналицация ; ) Вон Константинов вероятно пересадил себе жабры акулы поскольку он в пресной воде из Днепра уже не нуждается.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Георгійович Сергій, Лапочка красиво вас обоссали в Европе)))))Утёрся???То ли ещё будет))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Георгійович Сергій, Милый вы уже на Окраине все оживотились)))))Давно...привыкли..
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А расскажите пожалуйста ,по чьей вине изношены все сети ??
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как это мелко на фоне ПАСЕ и отвода(убега) войск ВСУ))))))
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