"Возмущение растет": Россия сделала подлянку предприятиям "Л/ДНР"

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей предприятия террористов вынуждены массово приостанавливать производство. Причиной становится отсутствие заказов и сырья, поставляемого из России.

Такие данные обнародовал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. По его данным, в начале октября в "ЛНР" приостановило работу "Химическое казенное объединение им.Г.И.Петровского, которое занимается производством взрывчатых веществ. Также "стоит" "Донецксталь-металлургический завод", филиал "Металлургический комплекс", который функционирует в "ДНР".

К тому же в "ДНР" предприятие "Енакиевский металлургический завод" работает на 20-30% от мощностей предприятия. Тымчук отмечает, что основная часть произведенной продукции завода вывозится в РФ.

На оккупированных территориях фиксируются также огромные долги по зарплате на предприятиях. В Кадиевке, Луганской области "Стахановский вагоностроительный завод" задолжал работникам 90 млн. руб. (38 млн грн).

"Ситуация связана с невозможностью поставки предприятием вагонов в РФ из-за отсутствия российского сертификата соответствия. Среди работников предприятия растет возмущение и высказывается возможность проведения забастовок", - пояснил Тымчук.

К тому же, по данным координатора ИС, в "ДНР" значительно уменьшилось количество предпринимателей, которые реализуют в "республике" горюче-смазочные материалы, импортируемые из РФ. Это связано с повышением т.н. "министерством доходов и сборов ДНР" налоговой ставки за проведение такой деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия продает уголь с неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в Турцию.