"Возместили лишь Хомутыннику": налоговую поймали на многомиллиардной схеме с НДС

Государственная налоговая служба Украины приостановила систему автоматического возмещения налога на добавленную стоимость и перевела администрирование НДС в ручной режим.

Руководство ГНС решило сократить недоимку по наполнению бюджета за счет сокращения суммы автоматического возмещения НДС, сообщают источники OBOZREVATEL. В частности, с момента работы реформированной службы исполнение плана дважды проваливалось, из-за чего бюджет недополучил миллиарды гривен налогов.

Так в августе при плане 53 млрд грн, фактически поступило 50 млрд грн. Аналогичная ситуация возникла и в сентябре, когда при плане в 30 млрд грн, фактически поступило 28 млрд грн.

При этом реальный дефицит был намного больше, но руководство ГНС решило сократить кассовый разрыв за счет сокращения суммы автоматического возмещения НДС, после чего налоговая перевела более 40% всех заявленных к возмещению сумм в режим проверки.

Больше всего пострадали иностранные компании, в частности, зернотрейдеры. По словам источников, повезло только "Кернел", совладельцем которого является депутат Верховной Рады VIII созыва Виталий Хомутынник. Его инвестиционный фонд Cascade Investment Fund начал скупать акции этой компании еще 5 лет назад.

В частности, не получили заявленное в августе возмещение такие крупнейшие компании как: "Кернес-трейд", "АДМ-Юкрейн", "Сантрейд", "Каргилл", "Гленкор Агрикалчер Украина", "Луи Дрейфус Украина" и многие другие (полный список доступен ниже).

Бизнес отмечает, что лишение тех или иных плательщиков возможности получить возмещение НДС имеет субъективный характер и регулируется руководством ГНС.

По словам предпринимателей, такие действия подрывают доверие иностранных инвесторов и наносят ущерб деловому имиджу Украины, что в условиях нестабильной экономики является просто преступным.

Такая политика также вызвала возмущение реального бизнеса – на фоне процветания теневых схем, с которыми должна бороться Государственная налоговая служба.

Потери НДС от фиктивных операций, которые в последние месяцы набрали беспрецедентные обороты, превышают 2 млрд грн ежемесячно.

Кроме того, по данным рынка, более 60% рынка ликеро-водочной продукции находится в тени, а это прямые потери акцизного налога, поступления которого сокращаются с каждым годом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине задолженность по возврату налога на добавленную стоимость в начале 2019 года превысила 20 млрд грн.

В Европейской Бизнес Ассоциации утверждают, что тревожные сигналы от крупнейших экспортеров начали поступать еще в конце прошлого года.

Также представители бизнеса массово стали жаловаться на "схематоз" в рядах ГФС. Они сообщили о том, что им дают "настоятельные советы" со стороны налоговой поработать с "правильными компаниями".

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