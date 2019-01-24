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Возил гостей на свадьбу: громкое дело против Луценко приняло неожиданный оборот

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НАБУ и САП закрыли дело об использовании генпрокурором Юрием Луценко автомобилей ГПУ для развозки гостей и подарков в день свадьбы своего сына Александра.

Как сообщил "Українським Новинам" источник в правоохранительных органах, уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением генпрокурором было закрыто перед самым новым 2019 годом.

Расследование продолжалось с 20 апреля до 28 декабря 2018 года.

Дело было открыто по решению суда по статье 364 Уголовного кодекса, заявителем в котором выступил бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин, находящийся на данный момент в розыске по подозрению в ряде преступлений.

Согласно материалам дела, 15 сентября 2017 года Луценко, во время празднования свадьбы своего сына в нерабочее время использовал два служебных автомобиля: Toyota Camry и микроавтобус для развозки гостей и подарков, чем нанес ущерб государственному бюджету.

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Антикоррупционные органы закрыли дело в связи с установлением в действиях Луценко отсутствия состава преступления.

Александр Луценко с женой

Александр Луценко с женой

facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября 2017 года в Киеве женился старший сын Луценко Александр. Супруги Луценко воспитывают двух сыновей - Александр (1989 года рождения) и Виталия (1999 года рождения).

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Персона
Юрий Луценко
Место
УкраинаКиев
Теги
НАБУАСАПГПУсвадьба
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