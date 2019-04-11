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"Заставим русских танцевать танго": в ЕС вступились за Украину из-за газопровода Путина

1.7тЧитать материал на украинском

В Еврокомиссии считают, что Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, ведь скандальный газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаус-Дитер Боршардт заявил, что транзит через Украину с 2020 года сохранится.

Отвечая на вопрос о возможности того, что российская сторона не вернется к переговорам в трехстороннем формате с участием Украины и Еврокомиссии, он сказал: "Нет, я так не думаю, потому что они вернутся. Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток-2" не заработает вовремя".

Он отметил, что у российского "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые они должны выполнить.

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"Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы "Северный поток-2" заработал на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину", — отметил Боршардт.

При этом представитель ЕК считает, что российской стороне понадобится еще 2-3 года для того, чтобы "Северный поток-2" начал работать.

"Это приведет российскую сторону за стол переговоров. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же, как и российский интерес. Если вы хотите заключить соглашение, все, а не только одна сторона, то должны уйти домой с чем-то хорошим в ней. Я оптимистично настроен относительно того, что мы заставим русских танцевать танго", — добавил он.

"Заставим русских танцевать танго": в ЕС вступились за Украину из-за газопровода Путина

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к газовой директиве, охватывающей морские газопроводы, в том числе российские "Северные потоки".

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Северг Олег
Северг Олег
Как же хохлы надеются... сколько же отчаянной веры что у России ничего не получится... Сколько же мольбы и слёз в каждой такой статье. Боже мой ! Сколько боли для хохлов... Сколько боли !!!!! Ребята. Мне вас искренне жаль. Но ничего не изменить уже Сколько бы вы не цеплялись за соломинки всё равно ничего не изменить. Вы списаны. Списаны в утиль. Вся украина. Разом. От запада до востока от севера и до юга. Живите с этим.
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Boss Fima
Boss Fima
Еще один заставлялкин нашелся! Двоюродный плетень соседскому забору! Иди, у дедушки своего спроси про 45-й год! Может, поумнеешь!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры, а вы как, раком готовы ЕС газ поставлять?)) Что молчите, к вам тупорылым они обращаются)))
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