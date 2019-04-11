"Заставим русских танцевать танго": в ЕС вступились за Украину из-за газопровода Путина

В Еврокомиссии считают, что Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, ведь скандальный газопровод "Северный поток-2" не заработает еще несколько лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаус-Дитер Боршардт заявил, что транзит через Украину с 2020 года сохранится.

Отвечая на вопрос о возможности того, что российская сторона не вернется к переговорам в трехстороннем формате с участием Украины и Еврокомиссии, он сказал: "Нет, я так не думаю, потому что они вернутся. Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток-2" не заработает вовремя".

Он отметил, что у российского "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые они должны выполнить.

"Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы "Северный поток-2" заработал на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину", — отметил Боршардт.

При этом представитель ЕК считает, что российской стороне понадобится еще 2-3 года для того, чтобы "Северный поток-2" начал работать.

"Это приведет российскую сторону за стол переговоров. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же, как и российский интерес. Если вы хотите заключить соглашение, все, а не только одна сторона, то должны уйти домой с чем-то хорошим в ней. Я оптимистично настроен относительно того, что мы заставим русских танцевать танго", — добавил он.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к газовой директиве, охватывающей морские газопроводы, в том числе российские "Северные потоки".

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