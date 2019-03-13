''Вот так пилятся деньги'': главаря ''ДНР'' уличили в наглой воровской схеме

В оккупированном Донецке так называемые "власти" придумали новый способ, как украсть деньги из бюджета "Донецкой народной республики".

Как сообщает автор телеграм-канала "КараулЪ", 31 марта в Донецке на площадь собираются погнать некоторых бюджетников для участия в "одном тупом и дебильном мероприятии".

"Знаете что планируют? Награждение Порошенко медалью Иуды. Награждать будет заслуженный МММщик Муратов, друган Пушилина (главаря "ДНР" Дениса Пушилина - Ред.). Я об этом ранее писал. Вот так пилятся деньги. О том, что с приходом Пушилина в "ДНР" начнутся всякие распилочные флэшмобы, я писал с самого начала. Ниже скриншот моих слов тому доказательство. И тут не надо быть аналитиком. Достаточно просто трезво посмотреть", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой области назрел хлебный кризис. Причиной этого стали действия главаря "ДНР" Дениса Пушилина и его подельников.

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