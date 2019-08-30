"Вот и конец сказки": блогер высмеял последствия "русского мира" в "ДНР"

В "ДНР" оккупанты объявили об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ, что вызвало волну насмешек в сети.

На ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский в Twitter. Отмечается, что очередное повышение произойдет с 1 сентября.

"Вот и конец сказки про дешевые тарифы. Наверно, тоже МВФ заставляет повышать. ДОМАЙДАНИЛИСЬ! ДОНБАСС ВСТАВАЙ!" – сказано в сообщении блогера.

Вот и конец сказки про дешевые тарифы. Наверно, тоже МВФ заставляет повышать.



ДОМАЙДАНИЛИСЬ! ДОНБАСС ВСТАВАЙ! pic.twitter.com/Xma3FNTLa1 — Денис Казанський (@den_kazansky) August 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного главаря боевиков Александра Захарченко.

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