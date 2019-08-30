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"Вот и конец сказки": блогер высмеял последствия "русского мира" в "ДНР"

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В "ДНР" оккупанты объявили об очередном повышении тарифов на услуги ЖКХ, что вызвало волну насмешек в сети.

На ситуацию обратил внимание блогер Денис Казанский в Twitter. Отмечается, что очередное повышение произойдет с 1 сентября.

"Вот и конец сказки про дешевые тарифы. Наверно, тоже МВФ заставляет повышать. ДОМАЙДАНИЛИСЬ! ДОНБАСС ВСТАВАЙ!" – сказано в сообщении блогера.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
ДНР тарифы
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Ахаха , на Украине взлетели цены на ЖКХ в 9-11 раз ! Газ для населения на 1100% с 2014го !!! Высмеял !!!! Укротупорезы
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