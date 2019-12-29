"Восторг и удовлетворение!" Путин рассыпался в комплиментах Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин заявил, что испытывал "восторг и удовлетворение", когда ехал по Крымскому мосту.

"Проделана работа с хорошим результатом", – заявил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" .

По его словам, в истории трижды предпринимались попытки построить мост через Керченский пролив, однако "все безуспешно и все снеслось".

"Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом – работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все – на собственных технологиях", – сообщил Путин.

"Участники строительства моста – молодцы. Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", – резюмировал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что испытывал "восторг и удовлетворение", когда ехал по Крымскому мосту

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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