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29 декабря • обновлено в 14:59
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"Восторг и удовлетворение!" Путин рассыпался в комплиментах Крымскому мосту

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Президент России Владимир Путин заявил, что испытывал "восторг и удовлетворение", когда ехал по Крымскому мосту.

"Проделана работа с хорошим результатом", – заявил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

По его словам, в истории трижды предпринимались попытки построить мост через Керченский пролив, однако "все безуспешно и все снеслось".

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"Не было раньше таких технологий, а у нас появились. И потом – работали хорошо все, много и качественно работали, и практически все – на собственных технологиях", – сообщил Путин.

"Участники строительства моста – молодцы. Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", – резюмировал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что испытывал "восторг и удовлетворение", когда ехал по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин заявил, что испытывал "восторг и удовлетворение", когда ехал по Крымскому мосту

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
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Дудко Олег
Дудко Олег
Пете Порошенко, который поставлял аккумуляторы к строительной технике и не допустил не одного сбоя, выдали почетную грамоту.
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иловайский юрий
иловайский юрий
крымский мост,красной культяпкой вошёл в горло свидомым поросятам
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3
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Виня Ксения
Виня Ксения
Отстой и убожестово, а не мост. Прошлый век.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Виня Ксения, да тебе то что из-за него переживать? Сиди себе дома, вари галушки.
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1
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Виня Ксения, Ты про Подольско-Воскресенский ? Или Шулявский ?
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2
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