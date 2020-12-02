Восстановление импорта тока с РФ оставит без работы украинских энергетиков и шахтеров, – депутат

Восстановление импорта электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских предприятий и потере работы тысяч шахтеров и энергетиков.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Если у нас опять будет импорт – это значит, что наши шахтеры, наши энергетики не будут получать ту заработную плату, потому что они останутся без работы", – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что это касается не только теплоэнергетиков, но и работников атомной промышленности, которая в том числе пострадает от демпингового импорта.

"И вообще в государстве, в котором есть профицит электроэнергии на сегодняшний день, использовать импорт – мне кажется, это просто предательство", – добавила Гриб.

Как сообщалось, накануне нардеп Михаил Бондарь зарегистрировал поправку о продлении запрета на импорт электроэнергии из энергосистемы России и Беларуси до 31 декабря 2021 года.

По его словам, импорт из страны-агрессора несет угрозу для целостности энергетической системы Украины и ее энергонезависимости.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. Всего Украина закупила у России более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.

Импорт был приостановлен на фоне критики в том числе со стороны президента Владимира Зеленского.

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний