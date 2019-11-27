Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:01
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Восстановление Донбасса: в правительстве сообщили о миллиардных инвестициях

4.1т
Читать материал на украинском

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в бюджете Украины на 2020 год заложены почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". По данным чиновника, также предполагается финансовое участие международных партнеров.

Восстановление Донбасса: в правительстве сообщили о миллиардных инвестициях

Новости
"Люди умирают!" В Раду внесли законопроект о пенсиях жителям Донбасса: в чем суть

Во время 12 заседания Совета президентов Украины и Литвы Криклий рассказал о восстановлении мостового перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской, по которому местные жители пересекают линию разграничения. "Надо строить не стены между людьми, а мосты", – указал он.

При этом в Офисе президента оценили минимальную стоимость восстановления транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений Донбасса в 372 млн евро. Впоследствии первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов отметил, что только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро.

Ранее OBOZREVATEL писал, как министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что для того, чтобы повлиять на сознание граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, и привлечь их на окончательную приверженность Украины, власти собираются создать для них специальный развлекательный канал.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
38
8
Смешно
0
Интересно
3
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это мразм!какое нах восстановление если граница не у всу?а на местных так на них всем пох и Рашке в первую очередь,пока граница не у ВСУ под контролем никаких восстановлений не будет это просто деньги хотят стырить)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо за маразм. Восстановление какой территории они считают - ОРДЛО или подконтрольной? Но в любом случае суммы указаны мизерные, хотя смотря что конечно восстанавливать. Если просто ремонт дорог и помещений - так это текущая хозяйственная деятельность, как в других регионах и к восстановлению Донбасса, если иметь ввиду восстановление промышленности, это вообще не имеет никакого отношения. Очередное словоблудие.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Pavlov Pavel, не скажите, не маразм! 2 млрд. гривен - ЕСТЬ ЧТО ПИЛИТЬ!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги