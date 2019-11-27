Восстановление Донбасса: в правительстве сообщили о миллиардных инвестициях

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в бюджете Украины на 2020 год заложены почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". По данным чиновника, также предполагается финансовое участие международных партнеров.

Во время 12 заседания Совета президентов Украины и Литвы Криклий рассказал о восстановлении мостового перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской, по которому местные жители пересекают линию разграничения. "Надо строить не стены между людьми, а мосты", – указал он.

При этом в Офисе президента оценили минимальную стоимость восстановления транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений Донбасса в 372 млн евро. Впоследствии первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов отметил, что только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро.

Ранее OBOZREVATEL писал, как министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что для того, чтобы повлиять на сознание граждан, проживающих на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, и привлечь их на окончательную приверженность Украины, власти собираются создать для них специальный развлекательный канал.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram