"Воруют наши деньги!" Украинцев ужаснули цены на лекарства

В одной из аптек Киева продают лекарства с двойной наценкой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул. Он уточнил, что речь идет об аптечном пункте №4 аптеки "Рецепты жизни", который находится в клинической больнице "Феофания".

Это единственная аптека во всем медучреждении, а другая находится за 3 километра, поэтому, как отметил Гоцул, там скупаются большинство пациентов.

Иллюстрация. Аптека Телеканал 24

"Вот два чека на один и тот же препарат. Одна закупка сделана в аптеке, находящихся в "Феофании", другая в обычной. Разница составила 135 гривен 25 копеек или почти 20%. Это по меньшей мере двойная наценка", – написал первый заместитель министра.

facebook.com/ihor.hotsul

facebook.com/ihor.hotsul

"Монополии убивают страну! Монополии питают коррупцию! Монополии воруют наши деньги!" – возмутился он.

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Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины принял постановление, которое дает старт масштабной борьбе с поддельными лекарствами. Запуск пилотного проекта состоится 1 сентября этого года.

Ранее журналисты объяснили, как распознать фальсификат и нелегальные медицинские препараты в аптеках.

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