Рубили лес в огромных масштабах: СБУ накрыла группу злоумышленников под Харьковом

Сотрудники службы безопасности (СБУ) Украины пресекли работу преступной сети, которая в Харьковской области занималась незаконной вырубкой и переработкой древесины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В ведомстве также отмечают, что государство из-за деятельности нелегального производства получило ущерб на 21 млн грн.

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"В Балаклейском районе участники групп организовали незаконную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля. Заготовленное сырье дельцы перерабатывали в самодельных печах, которые без защитных систем загрязняли воздух вредными веществами. Готовую продукцию они реализовывали через места розничной торговли", – отметили в Службе безопасности Украины.

По данным силовиков, деятельность еще четырех незаконных производств была прекращена в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.

ssu.gov.ua

При этом в Изюме оперативники обнаружили подпольные склады, на территории которых хранился готовый уголь. Во время обысков правоохранители изъяли более пятидесяти тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование на полутора миллиона гривен.

"Большинство экологически вредных производств находилось в непосредственной близости к населенным пунктам региона и угрожало здоровью их обитателей. По заключению экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла ущерб государству более чем 21 млн грн", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Владимир Зеленский поручил Кабмину ввести обязательный электронный учёт древесины, а также разработать законопроект о порядке ее реализации на конкурсной основе.

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