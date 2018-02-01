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Вопрос времени: Starbucks все же зайдет в Украину

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Выход знаменитой американской сети кофеен Starbucks на украинских рынок является вопросом времени.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "News One", передает "Интерфакс-Украина".

"Starbucks однозначно придет в Украину, в Киев, у меня нет сомнений. Это только вопрос времени, когда придет. А мы должны сделать все, чтобы они пришли как можно быстрее, и я это делаю", - сказал Кличко.

Он отметил, что в Украинском Доме в Давосе речь шла о "заинтересованности и намерениях, о франчайзинге, который может быть". На данный момент рассматриваются такие возможности.

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Кличко намерен способствовать открытию в столице представительства многих мировых компаний. К ним также относится IKEA.

"Мы слышали, что у нее есть намерения в 2018 году открыть представительство в Киеве", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", Кличко рассказал о том, что Starbucks изучает вопрос о выходе на украинский рынок 24 января в Давосе. Позже, в компании опровергли информацию о планах на бизнес в стране.

Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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