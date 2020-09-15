Волынец сообщил об итогах переговоров на Криворожском железорудном комбинате

Стало известно, чем завершились переговоры между бастующими шахтерами Криворожского железорудного комбината и его администрацией. В результате достигнутых договоренностей компании, связанные с ФПГ "Приват", из-за которых комбинату грозили санкции со стороны ЕС, вышли из состава собственников КЖРК.

Об этом изданию thepage.ua сообщил Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов.

"Во время переговоров, на которых присутствовала первый заместитель министра экономики Юлия Свириденко, на определенном этапе шахтеры начали требовать, чтобы к диалогу приобщились те, кто действительно принимает решения, то есть собственники. Тогда гендиректор КЖРК Сергей Новак объявил, что 50% пакета акций руководимого им предприятия принадлежат "Метивесту" (металлургическому холдингу Рината Ахметова. – Ред.), а остальные 50%, которые принадлежали Коломойскому, сейчас в собственности четырех других компаний, которые не имеют отношения к группе "Приват" Коломойского", – сообщил Волынец.

При этом сам он не до конца убежден в достоверности этой информации. По мнению Волынца, четыре новые компании, которые владеют КЖРК, "не более чем прикрытие", а управление КЖРК "как осуществлялось, так до сих пор и осуществляется лицами, которые отчитываются перед Коломойским".

Волынец заявил, что, по его мнению, юридическую смену собственности провели, чтобы избежать санкционного преследования со стороны европейских стран. Ведь в ЕС ведется расследование непрозрачной деятельности группы "Приват".

При этом, по данным профсоюзного лидера, юридическое прикрытие для "приватовцев" обеспечил Александр Ярославский "который в свое время так же прикрыл российский "ЕвразХолдинг" на Сухой Балке (предприятие по добыче ЖРС в сфере влияния Ярославского. – Ред.), который влезал в дела авиационного завода в Харькове, а позже – "Мотор-Сичи".

"Поэтому под крышей Ярославского на комбинате остался подчиненный "Привату" менеджмент, который продолжает управлять активами. А при таких обстоятельствах я не вижу другого выхода, кроме как необходимость разговора между президентом Владимиром Зеленским с фактическим куратором КЖРК – Игорем Коломойским…" – добавил Волынец.

Ранее сообщалось, что около двух недель назад горняки шахт "Гвардейская", "Терновская", "Октябрьская" и "Батькивщина", входящих в КЖРК, объявили о начале бессрочного протеста. Они требуют повышения зарплат, улучшения условий труда, возвращения льготного стажа по спискам №№ 1 и 2, пресечение нарушений при аттестации.

Для справки: КЖРК (ранее ПО "Кривбассруда") — крупнейшее предприятие Украины по добыче железорудного сырья подземным способом. Мощность предприятия — свыше 6 млн тонн руды в год. Его доля на отечественном рынке аглоруды составляет свыше 40%.

Starmill Limited является основным акционером КЖРК с долей в акционерном капитале 99,88%. Компанией управляют на партнерских началах группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Оперативное управление комбинатом осуществляют менеджеры "Привата".

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