"Какой рынок? Это коррупция!" Коломойского обвинили в срыве работы украинских шахт

Народный депутат от фракции "Батьківщина", глава Независимого профсоюза горняков Дмитрий Волынец заявил, что украинским шахтерам не выплачивают зарплаты из-за коррупционных схем бизнесмена Игоря Коломойского.

Его обвинения прозвучали в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 25 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Шахты стоят. Им деньги не платят. За 4 месяца должны уже 300 млн гривень. В Лисичанске на базовой шахте Мельникова три недели нет электричества. На ней угля сколько, что хватит обеспечить всю Украину. Это просто коррупция. За "Центрэнерго" стоит Коломойский", – возмутился он.

Волынец обвинил Коломойского в срыве работы шахт Скриншот из видео

По словам Волынца, бизнесмен назначил свой менеджмент. "За Потапенко стоит Коломойский. И мы видим, что дешевая электроэнергия поставляется с трех электростанций на заводы Коломойского. Какой же это рынок? И почему должны страдать шахтеры?" – добавил он.

Коломойского обвинили в срыве работы украинских шахт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что благодаря схеме с "Центрэнерго" Коломойский сумел заполучить дешевое сырье для своих предприятий и создал угрозу подорожания электроэнергии в Украине.

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