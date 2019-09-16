Так як внесений у Верховну раду Бюджет на 2020 рік побудований на прогнозі реального ВВП в розмірі 3,3% в 2020 році, і обіцяють лише перед другим читанням змінити показник до обіцяних 5% приросту реального ВВП, то на даний момент нема ніякого сенсу аналізувати такий Бюджет.

Після збільшенні приросту реального ВВП з 3,3% до 5% повинна відбутися кардинальна зміна доходів-витрат Бюджету і їх структури.

Фактично Бюджет внесли лише для виконання законодавства про необхідність внесення Бюджету до 15 вересня.

P.S. Особливо гарно в презентації Бюджету-2020 виглядає очікування Мінекономіки про зниження приросту імпорту товарів та послуг в 2019 році до 7,31%, при тому що в першому півріччі 2019 року ми вже маємо приріст імпорту +7,9%.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!