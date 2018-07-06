Усилили меры безопасности: главу "Нафтогаза" пересадили на бронированный "Кадиллак"

Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" повысила степень мер безопасности для главы компании Андрея Коболева, приобрев ему бронированный автомобиль "Кадиллак Эскалейд" (Cadillac Escalade).

Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз жизни и здоровью, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

По данным издания, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безопасность". Отмечается, что она косвенно принадлежит государственной "Укртранснафте".

До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В "Нафтогазе" не комментируют информацию. Отметим, что цена такого автомобиля в Украине стартует от 4 млн грн.

Cadillac Escalade

Издание уточняет, что за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение - был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

В то же время источник издания утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы "Нафтогаза" не связано с эпизодами прошлых лет.

"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не является релевантным для принятия вышеуказанного решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Коболев и Витренко получат $13,9 млн от премий "Нафтогаза".