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Усилили меры безопасности: главу "Нафтогаза" пересадили на бронированный "Кадиллак"

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Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" повысила степень мер безопасности для главы компании Андрея Коболева, приобрев ему бронированный автомобиль "Кадиллак Эскалейд" (Cadillac Escalade).

Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз жизни и здоровью, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

По данным издания, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безопасность". Отмечается, что она косвенно принадлежит государственной "Укртранснафте".

До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В "Нафтогазе" не комментируют информацию. Отметим, что цена такого автомобиля в Украине стартует от 4 млн грн.

Cadillac Escalade

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Издание уточняет, что за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение - был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

В то же время источник издания утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы "Нафтогаза" не связано с эпизодами прошлых лет.

"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не является релевантным для принятия вышеуказанного решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Коболев и Витренко получат $13,9 млн от премий "Нафтогаза".

Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныАвтомобиль
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