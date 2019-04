"Война" за ПриватБанк: суд принял неожиданное решение по иску Коломойского

Хозяйственный суд Киева во вторник, 16 апреля, объявил перерыв до 7 мая 2019 года в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительной национализации финучреждения. Решение стало неожиданным, поскольку ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что уже 18 апреля суд признает незаконной национализацию банка.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", предметом спора в суде является договор купли-продажи ПриватБанка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство.

Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.

Отметим, что это всего лишь суд первой инстанции, и даже после решения последуют долгие месяцы тяжб, вплоть до Верховного Суда. Однако уже сейчас ситуация политизируется, а возможное решение связывают с президентской кампанией.

Какие будут последствия, если ПриватБанк вернут владельцам. Главное:

процедура возврата "ПриватБанка" практически невозможна;

если суды всех инстанций признают, что банк национализировали с нарушениями прав его собственников, экс-владельцы могут получить компенсацию;

параллельно против бывших владельцев подали в суд с требованием компенсировать убытки банка и вернуть кредиты, выданные на рефинансирование;

Суды по "ПриватБанку" проходят по всему миру: служители Фемиды в Великобритании, Украине и Швейцарии пытаются разобраться, были ли нарушения со стороны власти и виновны ли экс-владельцы в якобы выводе средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация ПриватБанка будет признана незаконной.

При этом Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка.

Ранее международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

