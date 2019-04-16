|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Война" за ПриватБанк: суд принял неожиданное решение по иску Коломойского

40.1тЧитать материал на украинском

Хозяйственный суд Киева во вторник, 16 апреля, объявил перерыв до 7 мая 2019 года в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительной национализации финучреждения. Решение стало неожиданным, поскольку ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что уже 18 апреля суд признает незаконной национализацию банка.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", предметом спора в суде является договор купли-продажи ПриватБанка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство.

Новости
Национализацию "ПриватБанка" могут признать незаконной: суд неожиданно дал задний ход

Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.

Отметим, что это всего лишь суд первой инстанции, и даже после решения последуют долгие месяцы тяжб, вплоть до Верховного Суда. Однако уже сейчас ситуация политизируется, а возможное решение связывают с президентской кампанией.

"Война" за ПриватБанк: суд принял неожиданное решение по иску Коломойского

Какие будут последствия, если ПриватБанк вернут владельцам. Главное:

  • процедура возврата "ПриватБанка" практически невозможна;

  • если суды всех инстанций признают, что банк национализировали с нарушениями прав его собственников, экс-владельцы могут получить компенсацию;

  • параллельно против бывших владельцев подали в суд с требованием компенсировать убытки банка и вернуть кредиты, выданные на рефинансирование;

Суды по "ПриватБанку" проходят по всему миру: служители Фемиды в Великобритании, Украине и Швейцарии пытаются разобраться, были ли нарушения со стороны власти и виновны ли экс-владельцы в якобы выводе средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация ПриватБанка будет признана незаконной.

При этом Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка.

Ранее международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
77
5
Смешно
6
Интересно
11
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ершов Василий
Ершов Василий
Два придурка вже проістерили... Тепер черга адекватних людей висказати свою думку.На двох попередніх можна не зважати...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кравчук Александр
Кравчук Александр
ДАВАЙ КОЛОМА сделаем ЭТО ВМЕСТЕ! АХАХА ВЫЕБИ эту ДУРКАину во ВСЕ ДЫРЫ! Ай КРАСАвчик! Давно пора КОНЧИТЬ это НЕДОРАЗУМЕНИЕ 404!! Территорию охуенно)) ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ придурков! Сча СПОЮ- Ну НАРЕШТИ ВМЕРЛА ДУРАИНа! Та и ХЕР с ней.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
оборотнив погонах и мантиях рулят! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
6
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Кожедуб Руслан, методичку поменяй - придурок!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Богун Иван
Богун Иван
Кожедуб Руслан, А почему же твой Саакашвили, вместе со товарищи, боятся даже нос сунуть в Грузию? Не тех посадили или просто брехуны, дол...бы и неблагодарные свиньи? Бей чем если есть! А Порошенко - лучший президент Украины за годы Независимости!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения